Darwin Nunez transferinde Trabzonspor'a kötü haber!

Uzun süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Darwin Nunez'den kötü haber geldi. Uruguaylı golcünün, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Diriyah ile anlaştığı ifade edildi.

Santrfor transferi için uzun süredir Darwin Nunez'i kadrosuna katmaya çalışan Trabzonspor'a kötü haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Uruguaylı golcü için Suudi Arabistan ekiplerinden Al Diriyah ile Al Hilal arasında sözlü anlaşmaya varıldı. 27 yaşındaki oyuncu, Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak Al Diriyah forması giyecek.

Al Diriyah, oyuncunun maaşını karşılayacak ancak mevcut anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmayacak. Transferin tamamlanması için tarafların imzaları beklenirken, anlaşmanın sağlandığı ve sağlık kontrolünün planlandığı belirtildi.