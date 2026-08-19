Darwin Nunez adım adım Trabzonspor'a! Transferde geri sayıma geçildi.

Trabzonspor, Suudi Arabistan’da aradığını bulamayan ve Al Hilal’den ayrılmak isteyen Darwin Nunez için pazarlıklara devam ediyor. İşte transferde son durum... (TS spor haberi)

Muhammed Salah transferiyle bütün dünyada ses getiren Trabzonspor, golcü takviyesine yoğunlaştı. Bordo-mavililer, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'i kadroya dahil etmek için yoğun çaba harcıyor. Uruguaylı yıldız geçen sezon 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'dan Al Hilal'e transfer olmuştu. Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Nunez'in kulübüyle pazarlıklara devam ettiği aktarıldı. Fotomaç'ın haberine göre, Nunez ile Al Hilal arasındaki ayrılık görüşmelerinin kısa süre içinde tamamlanabileceği ifade edildi.



24 MAÇTA 14 GOLE DİREKT ETKİ



Fırtına makul bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer bu akşama kadar transferin tamamlanması halinde Nunez'i UEFA listesine ekleyecek. Şu anda kadro dışı olan ve bireysel çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki Uruguaylı golcü listeye yazılması halinde Frencvaros maçlarının kadrosunda yer alacak. Al Hilal'e 2025-2026 sezonu başında transfer olan Nunez, 24 resmi maça çıktı. Uruguaylı forvet, Suudi Arabistan temsilcisinde 9 gol atıp, 5 asist yaparak 14 gole direkt katkı sundu.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK



Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan ayrılarak Al Hilal'e transfer olmuştu. Suudi Arabistan kulübü, 1.85 boyundaki oyuncunun bonservisi için Liverpool'a 53 milyon euro ödedi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın market değeri 20 milyon euro. Nunez, sol kanatta da görev yapabiliyor.