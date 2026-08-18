Trabzonspor, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferi için iki sorunla birden uğraşıyor. Yıldız forvetin transferinde sürecin uzamasının perde arkası ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon öncesi hücum hattına dünyaca ünlü bir yıldız takviyesi yapmak için düğmeye basan Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde son aşamaya gelse de resmi imzaların gecikmesinin nedenleri ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre, 27 yaşındaki forvetle büyük ölçüde el sıkışan bordo-mavili yönetimin, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'le yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Al Hilal'in kiralama sözleşmesine ekletmek istediği satın alma maddesi oluşturuyor. Suudi Arabistan ekibi, 1.85 boyundaki yıldızın ayrılığını ilerleyen dönemde kesin bir satışa bağlamak adına yüksek bedelli zorunlu satın alma şartında ısrar ediyor.



8 MİLYON EURO MAAŞ TAAHHÜDÜ



Bordo-mavili yöneticiler ise mali yapıyı riske atmamak adına bu opsiyonun zorunlu olmaması veya makul şartlara bağlanması yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. Nunez'in Al Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro'luk birikmiş alacağının bulunduğu, ödeme planı ve vergilendirme süreçleriyle ilgili detayların oyuncu ile kulüp arasında çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı aktarıldı. Ayrıca Trabzonspor, Uruguaylı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katması durumunda da yıllık alacağı olan 22 milyon euro'nun sadece 8 milyon euro'sunu ödemeyi taahhüt ediyor. Geri kalan kısmın nasıl ödeneceği de Nunez ile Al Hilal kulübü arasındaki bir başka detay olarak dikkat çekiyor.



34 GOL, 20 ASİST ÜRETMİŞLERDİ



Liverpool, 2024-2025 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken, Salah-Nunez ikilisi toplam 34 gol, 20 asist üreterek, ligin en başarılı forvet ikilisi olmuştu. Daha sonraki sezonun başında Nunez'in Al Hilal'a satılmasıyla ikilinin yolları ayrılmıştı.



TOPLAM 24 MAÇTA FORMA GİYDİ



Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 2025-2026 sezonu başında transfer olan Nunez, 24 resmi maça çıktı. Uruguaylı forvet, Suudi Arabistan temsilcisinde 9 gol atıp, 5 asist yaparak 14 gole direkt katkı sundu.



SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK



Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan ayrılarak Al Hilal'e transfer olmuştu. Suudi Arabistan kulübü, 1.85 boyundaki oyuncunun bonservisi için Liverpool'a 53 milyon euro ödedi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın market değeri 20 milyon euro. Nunez, sol kanatta da görev yapabiliyor.