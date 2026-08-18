Beşiktaş'ın Torino'ya gönderdiği Emirhan İlkhan için Trabzonspor ve Başakşehir devreye girerken, transferin bonservisle gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlıların kasasına Torino'dan yüzde 15'lik pay girecek.

Beşiktaş'ın 2022 yılında 4.5 milyon euro bedelle Torino'ya gönderdiği Emirhan İlkhan için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, orta sahadaki rotasyon eksikliğini 22 yaşındaki oyuncuyla doldurmak istiyor. Serie A ekibinin, oyuncuyu göndermeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

%15'i BEŞİKTAŞ'A

Transferin bonservis bedeli ödenerek gerçekleşmesi halinde Torino, Trabzonspor'un ödeyeceği bonservis bedelinin yüzde 15'ini Beşiktaş'a verecek.

BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir de 2023/24 sezonunda kiraladığı Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Torino formasıyla 22 maça çıkan genç yıldız, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Emirhan İlkhan'ın Torino ile sözleşmesi, 2027 yazında sona erecek.

İŞTE O HABER