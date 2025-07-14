Orta sahanın merkezine lider bir oyuncu almayı hedefleyen Trabzonspor'da en ciddi hedeflerden biri Saul Niguez... Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki yıldız için harekete geçildi. Fotomaç'ın haberine göre; bordo mavili yönetim, İspanyol deviyle 1 yıl kontratı kalan başarılı oyuncu ile yoğun temaslara başladı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sevilla'da oynayan Niguez, çıktığı 26 resmi maçta 1 gol atarken, 6 da asist yaptı. 19 kez İspanya Milli Takımı'nda görev yapan yıldız, önemli bir kariyere sahip. Atletico Madrid'de 2 kez Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran, La Liga şampiyonluğu yaşayan Niguez, ayrıca UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da (Chelsea) kazandı.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Başarılı orta saha, 353 La Liga maçı tecrübesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde tam 79 karşılaşmada görev aldı. Saul Niguez, Diego Simeone döneminde hem defansif katkısı hem de pas kalitesiyle dikkat çekmişti. Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışına uygun yapısıyla öne çıkan 1.84 boyundaki futbolcu, merkez orta saha olmasına rağmen gerektiğinde 8 numara ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabiliyor. İspanyol oyuncunun menajerinin transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Görüşmelerde taraflar henüz mutabakata varmadı. Ancak transferde olumlu mesafe kat edildiği belirtilirken, özellikle bordo mavili teknik ekibin transferin bir an önce bitmesini istediği dile getirildi.

STEFAN SAVIC'TEN BİLGİ ALDI

Saul Niguez, Trabzonspor'un ilgisi sonrası esmi takım arkadaşı Stefan Savic'i aradı. 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun, Savic'ten Trabzonspor ve şehir ile ilgili bilgiler aldığı belirtiliyor. Niguez, Stefan Savic'le Atletico Madrid'de tam 232 karşılaşmada birlikte forma giydi.

90 MİLYON EURO OLMUŞTU

Niguez kariyerinin en önemli dönemini 2018'de Atletico Madrid çatısı altında yaşadı. O dönem sergilediği performans ile dev takımları peşine takan ve değerini 90 milyon euro'ya kadar yükselten İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı için de önemli bir oyuncu haline gelmişti. Güncel değeri 3 milyon euro olan Saul'ün Atletico Madrid'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ama gönderilmek isteniyor.