Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da son olarak Muhammet Taha Tepe ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da son olarak kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollar ayrıldı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir."