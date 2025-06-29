Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaşmak üzere: Christopher Wooh. Rennes forması giyen 23 yaşındaki stoper için Başkan Ertuğrul Doğan 5 gündür Fransa'da temaslarda bulunuyordu. Geçen sezon Fransa Ligue 1'de 20 maça (1531 dakika) çıkan Wooh'un 1 yıl sözleşmesi var ve market değeri 6 milyon euro. Rennes ile 5 milyon euro (3 taksit) karşılığında anlaşan Karadeniz devinin kurmayları, futbolcuyu ikna etmek için çaba gösteriyordu. Görüşmeler uzun sürünce Başkan Doğan devreye Rigobert Song'u soktu. Song'dan sonra süreç olumluya döndü ve Wooh gelmeyi kabul etti. Fotomaç'ın haberine göre, bu transfer bugün açıklanabilir.

GÜÇLÜ, HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

1.91'LİK boyuna rağmen standart üstü atletizmi ve hızıyla öne çıkan Wooh için Trabzonspor'un teknik heyeti olumlu görüş belirtti. Sağ ayaklı olan Kamerunlu futbolcu, hava toplarındaki başarısı ve sert savunmasıyla tanınıyor. Christopher Wooh, modern futbolun gereklerine uygun olarak fiziksel güç ile dinamizmi birleştiren bir stoper profili. Genç yaşına rağmen ciddi potansiyele sahip ve özellikle Fransa altyapı sisteminde yetişmiş olması, teknik kapasitesini artırdı. Genç, güçlü, hava toplarında etkili, fiziksel teması seven ve geleceği parlak bir stoper olan Wooh, birkaç yıl içinde çok ciddi paralara satılabilir.

9 MILYON EURO'YA ALINDI

Wooh, 18 Eylül 2001'de Fransa'nın Louvre şehrinde doğdu. Kamerun asıllı olan 1.91 boyundaki oyuncu, stoperde forma giyiyor. Nancy altyapısında futbola başlayan Wooh, daha sonra bedelsiz bir şekilde Lens'e transfer oldu. Eylül 2022'de 9 milyon euro'ya Rennes'e katıldı.