Trabzonspor Kulübü başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

"UĞURCAN'I SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

"Bu konu çok ilginç bir hal aldı. Ben çok açık konuşan biriyim. Söylediklerimin neden anlaşılmadığını anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Bizim kaptanımız, kardeşimiz. Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse düşünürüz."

"FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO DA VERSE SATMAYACAĞIM"

"Uğurcan'ın 'ben gitmek istiyorum' diye bir teklifi olmadı. Uğurcan'ın bir Avrupa hayali olduğunu ve yurt dışından bazı takımlarla görüştünü söyledi. Ben de bu konuda kendisine yardımcı olacağımızı söyledik. Yurt içinden Uğurcan için herhangi bir teklif almadık. Fenerbahçe 20 milyon Euro da verse satmayacağım. Türkiye'den herhangi bir takımdan Uğurcan için teklif almadık."