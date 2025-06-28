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Jhon Duran için geri sayım başladı! Jhon Duran için geri sayım başladı! 12:54
Çalhanoğlu İtalyanlara resti çekti! Galatasaray... Çalhanoğlu İtalyanlara resti çekti! Galatasaray... 11:11
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Osimhen'den 4 yıllık imzaya okey! Osimhen'den 4 yıllık imzaya okey! 09:43
Galatasaray'ın 2. yıldızı da Bayern Münih'ten geliyor Galatasaray'ın 2. yıldızı da Bayern Münih'ten geliyor 09:24
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması 00:09
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması 00:09
Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Barış Alper Yılmaz'a dev talip! 23:43
Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Barış Alper Yılmaz'a dev talip! 23:43
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