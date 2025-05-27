Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da toplamda 25 maçta 17 gol ve 4 asist üreterek gönülleri fetheden Paul Onuachu için yönetim yaz döneminde büyük uğraş vermişti. Southampton, 15 milyon euro'luk bonservis bedeli istemiş ve geri adım atmayınca transfer olmamıştı. Southampton, Championship'e düştü ve kadroda önemli revizyona gitmeye hazırlanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre bu fırsatı değerlendirmek isteyen bordo mavililer, Onuachu için hemen harekete geçti ve İngiliz ekibinin kapısını çaldı. Taraflar arasında yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi. Kırmızı beyazlılar başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, taraflar arasındaki fiyat farkı 2 milyon euro'nun altına kadar düştü. Önerilen rakamlar netleşmedi ama tarafların 6 milyon euro'da el sıkışabileceği öne sürülüyor. Trabzonspor yönetimi, 2.01 boyundaki forvet için 8 milyon euro isteyen Championship ekibini ikna etmek üzere ve ödeme planları da masada. Kulüpler arasındaki farkın 2 milyon euro'nun altına inmesi, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanma ihtimalini de oldukça artırdı. Ayrıca bordo-mavililer, oyuncunun da geri dönme konusundaki kararlılığını da önemli bir koz olarak kullanıyor. Fatih Tekke de transferde geri sayıma geçildiğini şu mesajlarla doğruladı; "Başkanla Onuachu'nun bizim oyun şablonumuza uygun olduğunu konuştuk. Taraftar da onu seviyor. Hem başkan hem ben bu transferi istiyoruz."

TRABZONSPOR'DA İZ BIRAKTI

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gole imza atarak bordo- mavililerin en skorer ismi oldu. Ligde forma giydiği her 110 dakikada 1 gol ortalaması tutturan 2.01'lik forvet, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekmişti. Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Onuachu, toplamda 22 resmi maçta 17 golle sezonu tamamladı. Ancak sezon sonunda çok fazla Trabzon'da kalmak istemesine rağmen kulübünün istediği yüksek rakam nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

İNGİLTERE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

2024-25 sezonunu Southampton'da geçiren Onuachu, Premier Lig'de aradığı istikrarı bulamadı. Bu sezon 25 lig maçında yalnızda 1045 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, fileleri sadece 4 kez havalandırdı. Takımın küme düşmesi ve Onuachu'nun da sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle, Nijeryalı golcünün takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.

18 MILYON EURO'YA ALINMIŞTI

Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olduğu Southampton'da istediği ortamı bulamadı. 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, kariyerinin en düşük istatistiklerini İngiliz ekibi ile çıktığı maçlarda yaşadı.

28 PUANLIK KATKI SUNDU

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavili takıma geçen 28 puanlık katkı sağlamıştı.