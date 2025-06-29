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Beşiktaş'ta Osayi transferi askıya alındı! Beşiktaş'ta Osayi transferi askıya alındı! 00:56
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da 00:55
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