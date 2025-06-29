Adı günlerdir Fenerbahçe ile anılan Uğurcan Çakır'ın geleceği netleşti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada tecrübeli kalecinin takımda kalacağını açıkladı. Uğurcan da bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma kalacağını doğruladı.

Bordo-mavili yönetim, takımda kalması kesinleşen milli eldivenle yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre; 60 milyon TL kazanan tecrübeli kalecinin, maaşının 2.5 milyon Euro'ya (116 milyon TL) yükseltileceği öğrenildi.