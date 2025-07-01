Karadeniz devi orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor ve bu kapsamda Fransa'dan bir ismi gündemine aldı. Fotomaç'ın Foot Mercato'dan derlediği habere göre bordo-mavililer, Ligue 1 ekibi Angers'de forma giyen Himad Abdelli'yi transfer listesine ekledi. Haberde, yalnızca Trabzonspor'un değil, İngiltere Championship takımlarından Leeds United ve İtalya Serie A temsilcisi Torino'nun da 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği belirtildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Abdelli'nin Angers kulübü ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Cezayirli oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. 1.85 boyundaki futbolcu geçen sezon 36 resmi maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu, orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.