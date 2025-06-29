Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Trabzonspor'da orta sahaya flaş bir isim gündeme geldi. Yunan basını bordo-mavililerin Panathinaikos'un Sloven futbolcusu Adam Cerin için teklif yaptığını iddia etti. İşte detaylar...(TS spor haberi)

Fırtına, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yunan basını, Trabzonspor'un, Panathinaikos'un merkez orta saha oyuncusu Adam Cerin için 5 milyon euro önerdiğini duyurdu. Bordo mavililerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcunun menajeriyle de temasa geçtiği ve senelik 1.3 milyon euro'dan 4 senelik sözleşme teklif ettiği belirtildi. Ama Panathinaikos cephesi, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Rangers ile oynanacak kritik maçlar öncesinde kadroda herhangi bir değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor. Yine de yeşil-beyazlıların, çok daha iyi bir teklif durumunda transfere kapıyı aralayabileceği kaydedildi. Cerin'in Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TEKNİK VE GÜÇLÜ BİR İSİM

Teknik ve fiziksel kapasitesi olarak öne çıkan Cerin'in piyasa değeri 5 milyon euro alarak görülüyor. 2019 yılında Domzele'den Nürnberg'e 1.1 milyon euro'ya imza atan Sloven oyuncu daha sonra Rijeka'ya kiralık gitti. 2022'den Nürnberg'den 650 bin euro'ya Panathinaikos'a geçti. Geçen sezon Yunan ekibiyle 44 maçta 2 bin 545 dakika süre alan 25 yaşındaki orta saha 3 gol, 1 asistlik performans kaydetti.