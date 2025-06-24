Trabzonspor, orta sahada takıma liderlik edebilecek bir isim arayışı doğrultusunda Lyon forması giyen Correntin Tolisso'yu listesine aldı. Transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, yıldız futbolcuyu da kadroya katmayı hedefliyor.

Wooh ve Boga transferlerini bitirmek için Fransa'ya giden Başkan Ertuğrul Doğan, Lyon'un dünyaca ünlü yıldızı için de harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre orta sahada lider eksikliği hisseden Trabzonspor, Tolisso transferi ile bu problemi çözecek.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Bordo mavililer, yeni sezon kadro planlamasında büyük oynamaya hazırlanıyor. Rennes'ten 23 yaşındaki stoper Christopher Wooh ve Nice'ten 28 yaşındaki sol kanat Jeremie Boga transferlerini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandıran Karadeniz devi, Fransa'da sürpriz bir ismin daha peşine düştü: Corentin Tolisso. Wooh ve Boga transferlerini bitirmek için Fransa'ya giden Başkan Ertuğrul Doğan, Lyon'un merkez orta saha oyuncusu için de harekete geçti. Lyon ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 30 yaşındaki Fransız yıldızın market değeri 12 milyon euro.

42 MİLYON EURO'YA ALINDI

Hamsik'in ayrılışının ardından sahada liderlik yapacak oyuncu eksikliği çeken Fırtına'da Baştan Doğan, Tolisso için ilk teması kurdu. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan Togo asıllı Fransız yıldız 2017 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu... Gegeçtiğimiz sezon 46 maça çıkan ve 10 gol, 9 asistlik katkı sağlayan dünyaca ünlü yıldız, daha önce de bordo mavililerin gündemine gelmişti. Ancak bu kez Başkan Doğan bu transferi bitirerek orta sahada lider oyuncu sorununu kökünden çözmek istiyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. OYUN ZEKÂSI VE POZİSYON BİLGİSİ

Oyunu okuma ve doğru pozisyon alma konusunda çok başarılıdır.

Rakip presi altında bile doğru pas tercihi yapabilir.

Savunmadan top çıkarırken sakin ve çözüm üreticidir.

2. PAS YETENEĞİ

Kısa ve orta mesafeli paslarda çok isabetli.

Oyunun yönünü değiştiren uzun topları etkili kullanır.

Hücum geçişlerinde ani ve etkili paslar yapabilir.

Ortalama pas isabeti (%89-90) civarındadır.

3. FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Kuvvetli, dirençli ve mücadeleci bir yapıya sahiptir.

Hava toplarında etkili, top kapma becerisi yüksektir.

Dinamik bir oyuncudur ama büyük sakatlıklar sonrası zaman zaman tempo düşüşü yaşamıştır.

4. ŞUT VE SKOR KATKISI

Ceza sahası dışından şut tehditi vardır.

Bayern'de ve Lyon'da uzaktan attığı goller dikkat çeker.

Topa sert ve isabetli vurur.

Zaman zaman sürpriz gollerle skora katkı sağlar.

5. SAVUNMA KATKISI

Top kapma, rakip pas arası ve ikili mücadelelerde başarılı.

Rakibi bozmada ve geri koşularda etkili.

Orta sahada direnç sağlayan "box-to-box" (iki ceza sahası arasında gidip gelen) profiline uygundur.

6. ÇOK YÖNLÜLÜK

6 numara (defansif), 8 numara (merkez), 10 numara (destekleyici) gibi farklı roller üstlenebilir. Zaman zaman sağ iç gibi de oynayabilir.