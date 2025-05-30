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Galatasaray-Başakşehir maçı bilgileri Galatasaray-Başakşehir maçı bilgileri 09:58
Rafa Silva sorusuna flaş yanıt! Rafa Silva sorusuna flaş yanıt! 09:55
Oosterwolde'ye 4 talip birden! Oosterwolde'ye 4 talip birden! 09:41
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 09:31
Aziz Yıldırım'dan adaylık şartı! Aziz Yıldırım'dan adaylık şartı! 01:17
3 futbolcudan Mourinho'ya ret! 3 futbolcudan Mourinho'ya ret! 01:16
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G.Saray'dan F.Bahçe'ye İlkay çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye İlkay çalımı! 01:16
Muslera'dan duygusal veda! Muslera'dan duygusal veda! 01:16
Trabzonspor'da o futbolcuyla yollar ayrıldı! Trabzonspor'da o futbolcuyla yollar ayrıldı! 01:16
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı 01:16
Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul etti! Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul etti! 01:16
Yusuf'a çizme kancası! Yusuf'a çizme kancası! 01:16
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