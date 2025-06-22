Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Jeremie Boga'yı kadrosuna katmak üzere. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, güçlü fiziği, patlayıcı sürati ve bire birdeki üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Tekke bu transferi çok istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve 10 milyon euro değeri olan Boga için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. Karadeniz devinin kurmayları bu transfer için şartları zorlama kararı aldı. Bu sezon Nice formasıyla 24 maça çıkan 1.72 boyundaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. 10 numara ve forvet arkası olarak da oynayabiliyor. Marsilya doğumlu olan Boga'nın Fransa vatandaşlığı da var. Nice'e 2023'te 17.5 milyon euro'ya gelen Boga, beklenen patlamayı yapamadı.

Teknik ve Fiziksel Özellikleri

Dripling (Adam Geçme): En öne çıkan özelliği. Dar alanda çabuk yön değiştirebilir, bire birde çok etkili. n Hız ve Patlayıcılık: Duran ya da hareketli top sonrası hızlanması üst düzey. Özellikle açık alanda çok tehlikeli. n Teknik Kapasite: Top hakimiyeti, ilk kontrol ve şut hazırlığı elit düzeyde. n Şut ve Bitiricilik: Ceza sahası dışından etkili şutlar çıkarabilir. Son vuruşlarda istikrarsızlık gösterebiliyor. n Pas / Oyun Görüşü: Bireysel oynama eğiliminde olduğu için pas tercihleri sınırlı kalabiliyor. n Çeviklik / Denge: Kısa boyunun da avantajıyla ani yön değişimlerinde çok zor savunulur. n Savunma Katkısı: Hücumcu bir oyuncu; geriye yardımı sınırlı ama zaman zaman baskı yapar.

Öne çıkan özellikleri

Skorer kanat oyuncusu: Sassuolo ve Nice dönemlerinde çift haneli gol/asist katkıları oldu. n Çift ayaklı oluşu: Hem içe hem dışa kat edebiliyor, savunma için çözülmesi zor. n Hız: Yüksek tempo ve geçiş oyunu oynayan takımlar için ideal.

TOPLA içeri kat eden sol kanat oyuncusudur. 'AYAKTA değilken bile tehdit oluşturan' türde; rakip savunmanın dikkatini sürekli üzerine çeker. 1'E 1'de fark yaratır, hatta 1'e 2'de bile avantaj sağlayabilir. BAZEN fazla bireysel kalabilir ama bu bireysellik maç kazandırabilir