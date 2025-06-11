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Monaco Uğurcan için teklif yükseltti! Monaco Uğurcan için teklif yükseltti! 15:09
Gedson Fernandes’e Serie A'dan talip! Gedson Fernandes’e Serie A'dan talip! 14:41
Beşiktaş'ın Elan Ricardo kararı Beşiktaş'ın Elan Ricardo kararı 14:14
Yunus Akgün'e talip çıktı! Yunus Akgün'e talip çıktı! 13:46
G.Saray'da ayrılık! G.Saray'da ayrılık! 13:10
Muslera'dan G.Saray'a veda mesajı Muslera'dan G.Saray'a veda mesajı 12:18
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F.Bahçe'den eski takımına dönüyor! F.Bahçe'den eski takımına dönüyor! 11:44
Osimhen'den Napoli'ye rest! Osimhen'den Napoli'ye rest! 11:26
F.Bahçe'den stoper sürprizi F.Bahçe'den stoper sürprizi 11:12
Sane G.Saray'a yakın! Sane G.Saray'a yakın! 10:49
Galatasaray'ın kalecisi Premier Lig'den! Galatasaray'ın kalecisi Premier Lig'den! 10:28
Polonya Milli Takımı'nda G.Saray-F.Bahçe atışması Polonya Milli Takımı'nda G.Saray-F.Bahçe atışması 10:16
Papara Park çevresi ve altındaki dükkanların kullanım hakkı Trabzonspor'a tahsis edildi
Monaco Uğurcan için teklif yükseltti!
Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar belli oldu mu?
Canlı altın ve döviz kuru takibi 11 Haziran 2025