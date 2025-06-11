Trabzonspor'dan savunmaya takviye!

Trabzonspor, Rennes ile bir yıllık sözleşmesi kalan Christopher Wooh için girişimlere başladı. Bordo-mavililer, 1.91 boyundaki oyuncuyu kadroya katmak istiyor. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2025- 06:40