Savic'in sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle stoper transferi gündemde. 34 yaşındaki Karadağlı yıldızın ayrılığı düşünülse de 2 sene daha kontratı bulunan Savic gitmeye şimdilik sıcak bakmıyor. Bordo mavili yönetim de Savic'in kaldığı senaryoda stoper takviyesini genç bir isim alarak gerçekleştirmeyi düşünüyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre listedeki adaylardan biri Christopher Wooh... Rennes forması giyen 23 yaşındaki Kamerunlu savunmacı, bu sezon Ligue 1'de 20 maça çıktı. Wooh'un 1 yıl sözleşmesi var ve market değeri 6 milyon euro. Dolayısıyla bonservis maliyetinin çok yüksek olması beklenmiyor. Trabzonspor yönetimi, oyuncuyla ilgili nabız yoklamalarına başladı. 1.91'lik boyuna rağmen standart üstü atletizmi ve hızıyla öne çıkan Wooh için Trabzonspor'un teknik heyeti olumlu görüş belirtti.