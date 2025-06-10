Trabzonspor'dan ayrılan Pedro Malheiro Al Wasl'a transfer oldu!

Trabzonspor'dan ayrılan Pedro Malheiro Al Wasl'a transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da forma terleten Pedro Malheiro ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Futbolcu resmen Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'a transfer oldu. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2025- 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.06.2025- 14:18