Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da forma terleten Pedro Malheiro ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
Futbolcu resmen Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'a transfer oldu.
Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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برتغالي جديد في معقل الفهود 🇵🇹 ✍️| أتمت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن بيدرو مالهيرو "24 عاماً" قادماً من طرابزون سبور التركي بعقد يمتد لأربعة مواسم 🐆 . A new Portuguese in Zaabeel 🇵🇹 ✍️| Al Wasl Football Company has completed the signing of 24-year-old… pic.twitter.com/ebOc1N5PJ5— AlWasl SC (@AlWaslSC) June 10, 2025