Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde yürüttükleri sermaye artırım süreciyle yaklaşık 3,2 milyar lira kaynak oluşturmayı hedeflediklerini ve bu adım sayesinde kulübün borcunun haziran ayı başından itibaren 2 milyar liraya gerileyeceğini belirtti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, futbolun, saha içi performansın yanı sıra kurumsal akıl, bilimsel altyapı ve sürdürülebilir insan kaynağı modeliyle başarıya ulaştığını söyledi.

UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın yalnızca sportif bir başarıya imza atmadığına işaret eden Doğan, "Aynı zamanda kulübümüzün altyapı stratejisinin doğru kurulduğunu, profesyonel ölçekte yönetildiğini ve uluslararası ölçütlerle yarıştığını da kanıtladı. Juventus, Inter, Atalanta ve Salzburg gibi Avrupa futbolunda elit altyapı modelleri olarak gösterilen kulüpleri eleyerek finale yürümek, yetenekli ve gelecek vaat eden oyuncularla, veriyle, planlamayla, metodolojiyle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, göreve başladıkları ilk günden itibaren Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde modern futbolun bilimsel parametrelerine dayalı, performans odaklı ve entegre bir eğitim modeli oluşturduklarını anlattı.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın ulaştığı finalin, kurumsal çalışmaların sahaya doğru yansıması olduğuna dikkati çeken Doğan, "Altyapıda artık torpil değil, potansiyel konuşmaktadır." ifadesini kullandı.

Ertuğrul Doğan, bir spor kulübünün geleceğinin akılcı finans yönetimi ve kurumsal vizyonla inşa edilebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Trabzonspor'un önündeki en büyük meydan okuma, yıllardır çözüm bekleyen yapısal bir gerçekliktir, finansal denge. Yıllık ortalama 30-35 milyon avro gelirle, 95-100 milyon avro arası giderin karşı karşıya gelmesi, uzun vadede her kulübü yorar. Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz bu kronik yapıyı dönüştürmekti. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış kararı bu kararlılığın ilk somut adımıydı ve bunu başaran ilk kulüp olduk."

Başka bir tarihsel adımın eşiğinde olduklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"SPK nezdinde yürüttüğümüz sermaye artırım süreciyle yaklaşık 3,2 milyar liralık kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Bu adım sayesinde Trabzonspor'un borcu, haziran başı itibarıyla 2 milyar lira seviyesine gerileyecek. Bu tablo rakamsal bir düzeltme olmayacaktır, geleceğe duyulan iradenin de ifadesini bize gösterecektir."

Üretken ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturmak için önemli yatırımları hayata geçirdiklerine değinen Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Kartal'daki araziyi 30 yıllığına kulübümüze kazandırdık. Emlak Konut ile protokol imzaladık. Papara Park'ın karşısındaki 178 dönümlük arazinin tahsisi tamamlandı. Stadımızın altındaki ticari alanlar ve yanındaki 105 dönüm ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ait kalan 50 dönüm artık kulübümüzün mülkiyetinde."

Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, devletin ilgili kurumlarına ve tüm siyasi paydaşlara teşekkür etti.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin gelişiyle oyun modelinde niteliksel bir dönüşüm gözlendiğine dikkati çeken Doğan, şu görüşlere yer verdi:

"Hücum çeşitliliği artmış, takım savunması koordinasyonu gelişmiş, topa sahip olma süresi yükselmiştir. Bu teknik dönüşüm bizi Türkiye Kupası'nda finale taşımış, lig sıralamasında da yukarıya doğru ivmelendirmiştir. Bu başarıların her biri sizin desteğinizle büyüdü. Futbol A takımımız sahada, basketbol takımımız parkede, U19 takımımız Avrupa'da yürürken bu hikayeye tribünlerden, meydanlardan, ekran başından ve kalbinizle eşlik ettiniz. Bu destek olmasaydı tüm organizasyon eksik kalırdı."

Doğan, önlerinde uzun bir yol olduğunu belirterek, "Bu yol vizyonla çiziliyor, taşları bilimle ve akılla döşeniyor. Trabzonspor hem geçmişinin mirasıyla hem de çağın gereklilikleriyle yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.