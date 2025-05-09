Bordo mavililer, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Reinildo Mandava'yı gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor gelecek sezonun planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Fırtına bu transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim ile temasa geçti. Karadeniz devi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile ciddi olarak ilgileniyor. Reinildo'nun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor. Deneyimli yıldız Mozambik Milli takımında da oynuyor ve ülkesinin en önemli yıldızları arasında yer alıyor.

STOPERDE DE FORMA GİYİYOR

2024-2025 sezonunda İspanya La Liga'da toplamda 29 müsabakaya çıkan Reinildo, gol veya asist katkısı yapamadı. Mozambikli oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını önemli bir avantaj olarak gören kulüp yetkilileri, ilk temasları sağladı. 2022 yılından beri Atletico Madrid forması giyen Reinildo, savunma disiplinine sahip, pozisyon bilgisi yüksek bir sol bek olarak tanınıyor. Topa müdahaleleri ve rakip oyuncuları marke etme konusundaki başarısı dikkat çeken Reinildo, savunma yönü güçlü bir sol bek. Reinildo stoper ve sol kanatta da oynayabiliyor.

LILLE'DE PARLADI

Reinildo Mandava, kariyerindeki çıkış noktasını Fransa'da Lille kulübünde yakaladı. 2021-22 sezonunda Lille formasıyla hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşayan Mozambikli sol bek, Atletico Madrid'e transfer edildi. Renildio, Lille'de oynadığı dönemde eski Trabzonsporlu yıldızlar Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile takım arkadaşıydı.