UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselerek tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, sadece sportif başarısıyla değil, altyapı politikasıyla da Avrupa devlerine de örnek oluyor. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililer, turnuvadaki tek "tamamen yerli" kadroya sahip takım olarak dikkat çekiyor. Yarı finalde Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, bugüne kadar İnter ve Atalanta, Juventus gibi devleri eleyerek son dört takım arasına adını yazdırmayı başardı. 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak olan yarı final mücadelesi öncesi açıklanan yabancı oyuncu sayıları ise bir gerçeği daha ortaya koydu: Avrupa'nın devleri altyapısını yabancılarla doldurmuşken, Trabzonspor sıfır yabancıyla zirvede.

AVRUPA'YA BU KONUDA DERS VERIYOR

Avrupa'nın dev kulüplerinin genç takımları adeta birer "küçük dünya karması" gibi. Ancak Trabzonspor'un sıfır yabancı ve tamamı yerli oyunculardan oluşan kadrosu, sadece sportif başarıyla değil, kimliğiyle de öne çıkıyor. Trabzonspor U19 Takımı, 25 Nisan tarihinde Salzburg karşısına çıkacak. Aynı gün oynanacak diğer yarı finalde ise AZ Alkmaar ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Finale yükselen takımlar, UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek. Bordo mavililer, bu seviyeye gelen ilk Türk takımı olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Artık tüm Türkiye önce final ardından kupanın alınmasını bekliyor. Teknik direktör Eyüp Saka'nın takımına güveni tam: Kim gelirse gelsin fark etmez. Çıkar ve yeneriz.

GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan devi İnter'i 1-0 yenerek, yarı finale çıktı. Bordo mavililerin yarı finalde rakibi Avusturya ekibi Salzburg. Maç 25 Nisan 2025'te İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak.

4 TAKIM, BİR KUPA

UEFA Gençlik Ligi, yarı final maçları için gündemi sıcak tutmaya devam ediyor. UEFA'nın son paylaşımında, "4 takım, bir kupa" ifadeleri kullanıldı. Bordo mavililer, bu paylaşıma 'kum saati' emojisi ile yanıt verdi.

BU FOTOĞRAF TESİSLERE ASILDI

Trabzonspor U19 Takımı'nın İnter'i 1-0 yendiği maça damga vuran anlardan biri, minik bir taraftar ve onu sırtında taşıyan annesiydi. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu kareye Başkan Ertuğrul Doğan da kayıtsız kalmadı. Annenin fotoğrafı futbol koordinasyon merkezinin girişine ve kulüp tesislerindeki yemekhaneye asıldı.

TRABZONSPORLULUK BEŞİKTE BAŞLAR

Minik bir taraftar ve onu sırtında taşıyan annesi ile ilgili yetkililer "Trabzonspor ruhunu en iyi yansıtan anlardan biri" olduğunu ifade etti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Trabzonsporluluk beşikte başlar sözünün resmidir bu. Yüreği büyük Trabzonlu annelere saygımız sonsuz. Bu fedakârlık asla unutulmaz" açıklamasında bulundu.