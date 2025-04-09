Bu sezon gerçek hedef olarak elinde sadece Türkiye Kupası kalan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı. İspanya basını bu doğrultuda önemli bir gelişmeyi duyurdu. EL.1900 sitesi, Fırtına'nın İspanyol kanat Javi Puado için teklif sunduğunu duyurdu. La Liga'da Espanyol forması giyen ve takımının kaptanı olan 26 yaşındaki sol kanadın market değeri 8 milyon euro. Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavili kulüp, 1.77 boyundaki futbolcu için devre arasında da devreye girmiş ancak Espanyol ile anlaşamadığı için bu transferi yapamamıştı.

TAKIMININ EN SKORER İSMİ

Javi Puado, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 10 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı ve takımın en skorer ismi. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen İspanyol futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve mavi-beyazlılar ile mukavelesini uzatmadı. Sevilla, Girona ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği tecrübeli futbolcu için Trabzonspor'un elini çabuk tutarak işi bitirmek istediği öne sürüldü. Tam bir istikrar abidesi olan Puado için çok ciddi bir transferi savaşı yaşanacağı dile getiriliyor. Espanyol da onunla devam etmek istiyor.