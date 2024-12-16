Trabzonspor, Süper Lig'deki Galatasaray derbisine mutlak galibiyet için çıkıyor. Şu ana kadar deplasmanda kazanamayan bordo mavililer, hem Aslan'ın namağlup ünvanını yok etmek hem de ilk kez dış sahada galip gelmek istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)

Trabzonspor oldukça sıkıntılı dönemlerden geçiyor ve bugün Rams Park'ta Galatasaray'a konuk oluyor. Fotomaç'ın haberine göre, bordo- mavili takımda bu karşılaşma öncesi hem çok sayıda sakat var, hem de oyun planı şu ana kadarki süreçte istenildiği gibi oturabilmiş değil. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, kendi üzerlerindeki baskıyı kırmak ve kötü gidişata son vermek istiyor. Derbide, tüm futbolcuların ekstra bir motivasyonla sahada olmak için kenetlendiği öğrenildi. Teknik ekip hafta içinde futbolcuları dev maça hazırladı. Galatasaray karşılaşmasına Trabzonspor şu şekilde hazırlandı:

1- 10 GÜNLÜK SÜREDE HAZIRLANDI

Bordo mavili takım bir önceki karşılaşmasını 6 Aralık tarihinde oynadı. Bu nedenle Galatasaray derbisine tam 10 gün boyunca hazırlanma şansı bulan Karadeniz devi, bu fırsatı çok iyi değerlendirdi ve özellikle geçmişte yapılan hataların üzerine çok gidildi.

2- GALATASARAY'A HATA ANALİZİ

Trabzonspor teknik ekibi bu sezon özellikle çok pozisyon vermesiyle dikkat çeken Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Avrupa maçlarını çok yakından takip etti. Hatta son Avrupa karşılaşması tüm ekip tarafından detaylı şekilde analiz edildi. Galatasaray'ın yaptığı basit hatalar tek tek tespit edilip oyunculara aktarıldı.

3- SAKATLARDAN ÜZÜCÜ HABER

Teknik ekip Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan 5 isim Savic, Okay, Hüseyin, Serkan ve Arif Boşluk, 5'lisinden bazılarının geri dönmesini bekliyordu. Ancak bu süreçte hiçbir oyuncu antrenmana çıkmayınca teknik ekibin beklentileri gerçekleşmedi.

4- DERBİDE YENİ BAŞLANGIÇ HEDEFİ

Bordo mavililer ekip, Galatasaray maçını, "Yeni bir başlangıç" hedefi olarak belirledi. Tüm oyunculara da bu hedef ısrarla vurgulandı ve anlatıldı. Takımın içerisinde bulunduğu kötü durumun Galatasaray galibiyetiyle bir nebze olsun rahatlatılabileceği vurgulandı.

5- GÜNEŞ'E 'GÜVEN' AÇIKLAMASI

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş'in yoğun şekilde eleştirilmesinin ardından Galatasaray maçı öncesi Başkan Ertuğrul Doğan devreye girerek, "Biz hocamızla 3 yıllık planlama yaptık ve bu yıl yapılanma yılı olacak" dedi.

6- ORTA SAHADA TUFAN SÜRPRİZİ

Lundstram'ın form düşüklüğü yaşaması, Umut Güneş'in bu tür maçlardaki tecrübe sayısının az oluşu nedeniyle Batista Mendy'nin yanında tercih edilecek ismin 3 maç aradan sonra Ozan Tufan olması bekleniyor. Antrenmanlarda da bunun üzerine çalışıldı.

7- STOPERDE BÜYÜK ŞOK YAŞANDI

Karadeniz devi, derbi öncesi şok yaşadı. Aynı gün içerisinde maça ilk 11'de başlaması beklenen iki stoper Serdar Saatçi ve Batagov sakatlık yaşadı. Bu teknik ekibin bütün planlarını alt üst etti. Ancak hastanede kontrolü yapılan iki isimde de çok ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmayınca maç kadrosuna alındılar.

8- YÖNETİMDEN ÖDEME VE PRİM

Yönetim kurulu, Galatasaray maçı öncesi tüm oyuncu ödemelerini gerçekleştirdi. Ayrıca henüz rakam olarak açıklanmasa da Galatasaray maçının kazanılması durumunda ekstra bir pirim verileceği belirtildi. Bu rakamın da oldukça yüksek olması bekleniyor.

9- NWAKAEME'YE ÖZEL SORUMLULUK

Galatasaray karşısında bordo- mavili takımın hem hücum organizasyonlarının hem de oyun planının en önemli silahlarından birisi olarak Nwakaeme belirlendi. 35 yaşındaki sol kanat Trabzonspor'un hücum planlarında etkin rol alacak ve özellikle takımı ileri- de tutma, pozisyon üretme gibi noktalarda sahneye çıkacak.

10- ÖZEL ÖNLEM YOK ÖZEL PLAN VAR

Teknik ekip, Galatasaraylı herhangi bir oyuncuya karşı özel bir önlem almayı planlamıyor. Ancak durumları henüz tam netleşmeyen Victor Osimhen ve Barış Alper gibi iki önemli isme karşı farklı bir oyun planı, bunların olmaması durumunda ise farklı bir oyun planı tercih edilecek. Bordomavili futbolcular maçın ilk dakikasından itibaren rakibin baskılı oyununu kırmaya çalışacak.