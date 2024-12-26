Azerbaycan basınından Bizim.media, Trabzonspor'un Karabağ'ın 23 yaşındaki sol beki Toral Bayramov'u istediğini yazdı. Fotomaç'ın haberine göre bordo mavili gözlemcilerin Bayramov'u canlı izlediği aktarıldı. Sağ bek ve sağ kanat olarak da forma giyen Bayramov'un 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bu sezon 29 maça çıkarak 8 gol 6 asist kaydeden 1.85 boyundaki futbolcu, Azerbaycan Milli Takımı'nda da 29 kez forma giyerek 4 gol kaydetti. Bayramov'un bu sezon sol bek oynadığı 18 maçta 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağlaması da dikkat çekti.