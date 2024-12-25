Trabzonspor devre arasında birden farklı bölgelerde oynayabilen isimler üzerinde duruyor. Fotomaç'ın haberine göre bu doğrultuda sağ ve sol bek pozisyonlarını yedekleyebilecek bir oyuncu istediğini açıklayan Şenol Güneş'e, Mustafa Eskihellaç önerildi. Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Gaziantep FK ile 12 maça çıkarken, 5'ini sol bek, 3'ünü sol kanat, 2'sini orta saha, 1'ini sağ bek ve 1'ini ise sağ kanat olarak oynadı. Henüz kulüpler arasında bir görüşme yok ancak kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcu gelmeye hazır.