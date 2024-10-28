Trabzonspor'da flaş gelişme! Kadro dışı kararı mı gelecek?

Trabzonspor'da, Göztepe yenilgisi sonrası hem teknik direktör Şenol Güneş hem de takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın açıklamaları, ilerleyen günlerde kadro dışı olabileceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un 10 kişi kalan Göztepe'ye karşı sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılması büyük tepkilere neden oldu. Taraftarlar oynanan oyundan ve alınan sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı. Maçın devre arasında ve maçın ardından soyunma odasında ise bazı oyuncular arasında tartışmalar çıktığı öğrenildi. Oynanan oyunu eleştiren bazı isimler ile diğer oyuncular arasında çıkan bu tartışmanın sözlü olduğu kaydedildi.

AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Göztepe yenilgisi sonrası takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in açıklamaları kısa sürede, "Kadro dışı" ve benzeri kararların alınabileceğini gösterdi. Uğurcan'ın, "Bir kişi fazlaydık ama herkes kaçak oynadı, sahada saklandı. Göztepe daha istekliydi, kendimizi sorgulamalıyız" açıklaması ile Şenol Güneş'in, "Şikayet etmek yerine, bazı kararlar almalıyız. Şu anda alacağımız kararla sahaya bir 11 çıkaracağız" ifadeleri kadro dışını işaret etti.

3 MAÇTA GOL YOK

Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililer bu sezon Süper Lig'de 9 maça çıkarken, 3'ünde gol atamadı. Karadeniz devi, ligin ilk 2 haftasında Abdullah Avcı ile İhsan Derelioğlu yönetiminde oynanan Sivasspor ve Eyüpspor maçlarını golsüz geçerken, Şenol Güneş idaresindeki Gaziantep mücadelesi de 0-0 bitti.

ÜÇ HOCA GÖREV ALDI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa maçlarına ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Sivasspor maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ligin 2. haftasında Eyüpspor'a konuk olunan müsabakaya geçici görev alan futbol direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan ve rakibiyle berabere kalan Karadeniz ekibi, ardından takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ise şimdiye kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

ÖNEMLİ KARARLAR

Şenol Güneş'in teknik ekibiyle birlikte bir toplantı gerçekleştireceği aktarıldı. Güneş'in alacağı kararı daha sonra yönetim kuruluna ileteceği bildirildi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da yer alacağı yönetim kurulu toplantısında olası kararlar masaya yatırılıp uygulamaya sokulacak. Şenol Güneş'in hangi isimlerle ilgili karar alacağı ise şu an için netlik kazanmadı. Bu arada Göztepe maçından sonra Draguş ile bazı futbolcular arasında tartışma yaşandığı iddia edildi.

EN SON 18 MAYIS'TA

Bordo mavililer, deplasmandaki son galibiyetini geçen sezon elde etti. 2023-2024 sezonunda bitime bir hafta kala 18 Mayıs 2024 tarihinde Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenen Fırtına, daha sonra dış sahada sevinmeyi unuttu. Karadeniz devinin deplasmandaki 3 puan hasreti Göztepe yenilgisiyle 5 ay 10 güne çıktı.