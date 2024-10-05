Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında bugün Hatayspor'un konuğu olacak. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Bu sezon ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında alan Trabzonspor, ilk kez üst üste iki kez kazanmak için sahaya çıkacak. Maç öncesi Fırtına'nın 8, bordo beyazlıların ise 2 puanı var. Milli araya moralli girmek isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş hafta içerisindeki çalışmaları, taktik ve zihinsel olarak iki farklı grupta yaptı.

KIRILGANLIĞI AŞMALIYIZ

Takımıyla yaptığı toplantıda Konyaspor karşılaşmasında zaman zaman iyi sinyaller verdiklerini söyleyen Güneş, deplasmandaki kırılgan yapıyı üzerlerinden atmaları gerektiğini vurguladı. "Baskılı ve tempolu oynamalıyız. Konyaspor maçındaki oyunun daha fazlasını yapmalıyız" ifadelerini kullanan Güneş, hücumda enerjiyi kaybetmemek için takımın topa daha fazla sahip olması gerektiğini belirtti. Deneyimli teknik adam, "Kazandıkça özgüvenimiz de artacak" diyerek öğrencilerini motive etti.

ERKEN AT VE KAZAN

Fırtına, Konya galibiyetinin moraliyle Hatay maçına hazırlandı. Özellikle ilk 20 dakikaya çok önem veren Şenol Güneş, karşılaşmanın başlangıcında baskılı oyun, önde pres ve gol istiyor. Hatayspor'un kırılgan bir takım olduğunu öğrencilerine anlatan ve erken bir gol bulmaları halinde çok ciddi avantaj yakalayacaklarını söyleyen Şenol hoca, milli araya mutlaka kayıpsız girmeyi hedefliyor.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

Konyaspor'u yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçında da rakipleriyle 0-0 berabere kalmıştı. Sivasspor, Eyüp ve Gaziantep karşılaşmalarından galibiyet çıkartamayan Trabzonspor, Mersin'de oynanacak Hatayspor mücadelesinde ilk dış saha galibiyetine ulaşmak istiyor. Fırtına, 19 takımlı Süper Lig'de bu sezon deplasmanda gol atamayan tek ekip durumunda. Karadeniz devi dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etmişti.

BU SEZON BILEĞI HIÇ BÜKÜLMEDI

Trabzonspor, bu sezona beraberliklerle istediği başlangıcı yapamasa ve uzun süre galibiyet hasreti çekse de yenilmiyor. En son geçen sezonun 35. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Karadeniz devi, 4 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra 155 gündür kaybetmedi. Bordomavililer, bu süreçte 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fırtına, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile beraber ligde namağlup üç takımdan biri konumunda.

PUAN ORTALAMASI 1.5

Fotomaç'ın haberine göre; Şenol Güneş yönetimindeki Fırtına, 4 lig maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan toplayarak 1.5 puan ortalamasına ulaştı. Güneş, takımın performansının yeterli olmadığını ve çok daha iyi olmaları gerektiğini sık sık dile getiriyor. Abdullah Avcı döneminde ise Trabzonspor, ilk iki maçında yalnızca 1 puan almıştı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Massanga, Diack, Aboubakar, Fernandes, Rivas

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar, Eren, Okay, Lundstram, Vişça, Bardhi, Draguş, Banza