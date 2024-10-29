Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İzmir'de oynanan maçta 10 kişi kalan Göztepe'ye 2-1 yenilen Trabzonspor'da, Fenerbahçe derbisi öncesi derin bir sessizlik yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, mağlubiyet sonrası, 'Bazı radikal kararlar alacağız' demesinin ardından gözler tecrübeli çalıştırıcıya çevrildi. Morallerin bozuk olduğu bordo-mavili kulüpte, yönetim kurulu ise Güneş'in alacağı kararlar üzerine hareket edecek. 72 yaşındaki çalıştırıcı, göreve gelişinin ardından yaptığı çalışmaların karşılığını alamamanın da moral bozukluğunu yaşıyor.

DERBİ MAÇA DİRİ BİR TAKIM

Beklenen çıkışı gösteremeyen Karadeniz devinde, Fenerbahçe öncesi radikal kararlar alınması bekleniyor. Güneş, bir yandan takım içinde yaşanan sorunlara çözüm bulmaya çalışırken, bir yandan Fenerbahçe karşısına diri bir takım çıkarmak için çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın moralini artırmak için oyuncularla bireysel görüşmeler yapacak, Fenerbahçe derbisine odaklanılmasını isteyecek. Camianın beklentilerini oyuncularına tekrar anlatacak Güneş, sorumluluktan kaçmamalarını isteyecek.

REViZYON OLACAK

Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesinde revizyona gidecek. 72 yaşındaki teknik direktör, oyuncuları performanslarını artırmaları için teşvik edecek. Performansı düşük veya disiplinsiz davranışlar gösteren oyuncuları bekleterek cezalandırmayı düşünen tecrübeli hoca, sahaya çıkacak futbolcusunu Trabzon-spor'un formasını hak ettiğine inandırarak en iyi performansı almaya çalışacak.

DOĞAN SAHAYA İNİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan, pazar oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde Trabzon'a gelecek. Doğan, geçen sezon Papara Park'ta yaşanan olayların tekrarlanmamasını arzuluyor. Başkan, taraftar gruplarıyla toplantı yapacak.

VİYADÜKLERE LOGO

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki viyadüklere estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda viyadük ayakları, bordo-mavi renklere boyanıyor ve Trabzonspor logosu yerleştiriliyor.