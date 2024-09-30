Topa yükselirken kolları bu şekilde açar, genişlersen bedeline katlanırsın; net penaltı. Oynayanlar, izleyenler herkes gördü, bir tek iyi yerde olmasına rağmen hakem Halil Umut Meler göremedi. Pozisyon 2 dakika incelendikten sonra VAR müdahalesi geldi ve 30 saniye izleyip penaltıyı verdi. Hakemin çok ilginç faul kararları oldu. 77'de Konyaspor lehine Meler bir penaltı yarattı. Top başka bir alanda ama oyunda oyuncular Trabzonspor ceza alanı içinde. Denswil ile Kramer karşılıklı sporcu kışkırtmaları olan, basit, sözlü karşılıklı temaslı davranışlar içinde. Kramer kendini yere attı, Meler bunu görünce "yakaladım" dedi, bastı penaltıyı. Böyle hakemlik olmaz! Kramer mi Denswil mi suçlu veya kim masum? Bu fal açmaktan başka bir şey değil. Bu arayan, bulan, yaratan hakem anlayışı Meler'in son zamanlarda yaşadığı olumsuzlukların dışa vurumu olsa gerek… Halil Umut Meler kendini sorgulamalı, toparlanmalı. Onun başarılı hakemliğine ülke olarak ihtiyacımız var. Konyaspor'un direkten dönen penaltısı ve maçın skoru hakemin şansı oldu.