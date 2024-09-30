Trabzonspor'dan Ozan Tufan açıklaması! Sakatlık...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte Ozan Tufan, sakatlığı sebebiyle oyundan ayırlmıştı. Fırtına, yıldız oyuncunun son durumu hakkında açıklama yaptı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbolcumuz Ozan Tufan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ozan Tufan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.
29 yaşındaki futbolcu, stattan koltuk değnekleriyle ayılmıştı.