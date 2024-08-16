Tercihler baştan sona yanlış ve oyuncu değişikliği tabi ki. Avcı, daha cesur olmalı korkmamalı sahadaki vücut dili bile bunu söylüyor. Bir takım tabi ki iki maçta rakibine yenilir bunlar futbolun içinde var ama bunu da hak edecek oyun oynamalı ve mücadele etmeli böyle sıradan bir rakibe karşı ezilmemeli. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemezsin.