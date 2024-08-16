Spor yazarları Rapid Wien - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Yüreğini ortaya koyan ikinci bir futbolcu yok"
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk oldu. Bu mücadeleyi 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip toplam 3-0'lık skorla Avrupa Ligi'ne veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Rapid Wien - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor taraftarı hücum yapan, cesur oynayan, sahada savaşan bir takım istiyor. Çok da haklılar. Bu kadar transferden bir oyun çıkmıyorsa ortada hocadan kaynaklı bir sorun var demektir. Mesela Trabzonspor neden çift ön libero ile oynuyor? Orta sahada neden 3 defansif orta saha oyuncusu var?
Sen ilk maçı kaybetmişsin. Turu geçirmek için gole ihtiyacın var. Ama bu takım bu oyun anlayışı ve bu diziliş ile nasıl gol atacak Abdullah hocam! Nitekim ilk yarıda sadece Draguş'un isabetsiz bir şutu dışında sahada futbol oynayan bir Trabzonspor göremedik. Koca 45 dakikada Rapid kalesine isabetli şut atamadık!
Gol beklentisi 0,01 olan bir takım, hücum yapmayı aklından bile geçirmiyordur! Zaten ilk 45'te rakip ceza sahasında sadece 4 kez topla buluşan bir Trabzonspor izledik. Her maç takımı tarihi farklardan kurtaran Uğurcan Çakır, ilk 45'te üç muazzam kurtarış yaptı. Ozan Tufan adeta futbolu unutmuş.
Abdullah hoca, 60'da Ozan'ı kenara alıp Nwakaeme'yi oyuna dahil etti. Sonra Enis Destan girdi. Takım biraz ivme yakaladı; rakip kalede etkili olduğumuz anlar vardı. Ama golü yedikten sonra bir de 10 kişi kalınca turu kaybettik. Trabzonspor'da ileriye dönük bir kıpırtı, bir umut ışığı göremedik maalesef.
Kaptan Uğurcan Çakır dışında yüreğini ortaya koyan ikinci bir futbolcusu yok Trabzonspor'un. Yediğimiz ikinci golde biz 4 kişiyiz, rakip 1 kişi. Ama o dört oyuncumuz, bir Rapid'liyi tutamadı. Asıl üzücü olan da 2 maçta da hiçbir şey oynamadan Rapid Vien'e elendik.
Buradan şu sonuç çıkıyor: Trabzonspor 10 transferi boşuna yapmış! İnşallah ben yanılırım. Abdullah hoca; acilen kendini yenilemeli. Ezberlerinin dışına çıkmalı.
Hedefte futbol oynamak yoksa 10 değil 100 transfer yapsan ne yazar! 10 transfer yerine bir golcü, bir 10 numara alınsaydı takım ayakta kalırdı. Yazık, çok yazık oldu! Konferans Ligi'nde başarılar Trabzonspor!
REHA KAPSAL – FARKLI SONUÇLAR
Trabzonspor'un kendi evinde mağlup olduğu Rapid Wien deplasmanında amaç gol ve goller olmalıydı kuşkusuz tur atlamak için. Bordo mavililerin çıkan 11'i ilk maçtaki kadronun üç aşağı beş yukarı aynısı. Üretmeyen, orta saha etkisiz, üretken olmayan ve bireysel oynayan forvet. Savunma dağınık ve çok pozisyon hatası yapıyor. Yine sahanın en iyisi Uğurcan.
Yalnız ilk yarı 5 net gol kurtardı ama o da nereye kadar. İşin tuhafı iki maçta kaleci ile beraber 8 defans oyuncusu ile oyna, 10'dan fazla net pozisyon ver bununla beraber iki maçta rakip ceza sahası içinde bir tane topla buluşamadı. İlk yarı o kadar kötü oynayan takıma müdahalede bulunulmaması, oyuncu değişikliğine gidilmemesi anlaşılır gibi değil.
Oynanan oyundan nasıl memnun Abdullah Avcı. Sen gol pozisyonu üretemiyorsun ve rakip çok net goller kaçırıyor. Bir ara Ozan Tufan santrfor arkasında Draguş'la oynadı bunu da gördük ya pes valla. Şu kadro böyle oynamaz yazık gerçekten.
Tercihler baştan sona yanlış ve oyuncu değişikliği tabi ki. Avcı, daha cesur olmalı korkmamalı sahadaki vücut dili bile bunu söylüyor. Bir takım tabi ki iki maçta rakibine yenilir bunlar futbolun içinde var ama bunu da hak edecek oyun oynamalı ve mücadele etmeli böyle sıradan bir rakibe karşı ezilmemeli. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemezsin.