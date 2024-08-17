Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, forvet arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, bu mevki için eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istiyor. Transfer için çalışmalarını sürdüren Fırtına için Hollandalı yıldızın menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un ilgilendiği Wout Weghorst'un menajerinden transfer açıklaması geldi...

Milliyet'in haberine göre; Simon Cziommer, "Weghorst'un Burnley'den ayrılma ihtimali çok yüksek. Burnley'in bonservis talebi olabilir. Bu onların hakkı ancak sözleşmesinin son yılına girdi. Dolayısıyla heyecan verici görüşmeler olacak." açıklamasında bulundu.

Ajax ihtimali sorulan Cziommer şu cevabı verdi:

Ajax'a gitme ihtimali ne kadar gerçekçi? Wout'la ilgilenen birçok takım var. Şu anda birçok kulübü reddetti. Ajax'a gitme ihtimali, onunla ilgilenen diğer kulüplere gitme şansıyla eşit. Ajax'la bir kez görüşmüştüm. Wout Weghorst hakkında da konuşmuştuk. Bu sürecin ilerleyip ilerlemeyeceğini zamanla göreceğiz.

AYRILIK İÇİN 3 KRİTER BULUNUYOR

Transfer için 3 kriteri sıralayan Cziommer şu ifadeleri kullandı: Weghorst çok hırslı bir oyuncu. Ya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ya da şampiyonluğa oynayan bir takıma transfer olmak istiyor. Aynı zamanda mali şartlar da önemli. Transfer için bu 3 paketin bir arada olması gerekiyor.

TRABZONSPOR İLGİLENİYOR

Trabzonspor'un da transferi için yoğun uğraş verdiği Wout Weghorst'ın kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçirdi. Hollandalı golcü ıktığı 30 maçta 7 gol, 4 asistlik skor üretti.