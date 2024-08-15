Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer, Avusturya ekibine 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu mücadelesinde St Gallen ile eşleşti.
Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur rövanş mücadelesinde sahasında Iberia'yı konuk etti.
İstanbul ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı.
RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla eşleşti.