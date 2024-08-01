Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u konuk etti. Bu mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavili ekip toplam 3-0'lık skorla tur atlayan ekip oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ruzomberok'u 1-0 mağlup etti.

Bordo mavililer bu sonucun ardından adını 3. tura yazdırdı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 65. dakikada yeni transfer Draguş kaydetti.

Trabzonspor 3. ön eleme turunda Rapid Wien - Wisla Krakow turunun galibiyle karşılaşacak.

Bakanlar Memişoğlu ve Uraloğlu maçı izledi

Trabzon'da çeşitli programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da karşılaşmayı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, beraberindekilerle Trabzon'a gelerek daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu takımın karşılaşmasını izledi. Papara Park'a gelişinde Hacıosmanoğlu, bordo-mavili taraftarlar ile fotoğraf çektirdi.

TARAFTARLAR STADIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURDU

Geçen sezon Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle son 4 maçını seyircisiz oynayan Trabzonspor, bu sezonun ilk maçını dolu tribünlere oynadı.

Papara Park Stadı'nın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdi.