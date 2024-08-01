Son dakika spor haberi: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek toplam 3-0'lık skorla bir üst tura yükseldi. Bu mücadele ardından bordo-mavili ekipte Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek toplam 3-0'lık skorla bir üst tura yükseldi.

Bu mücadele ardından bordo-mavili ekipte Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Maçı değerlendirmeden önce, şöyle bir şey söylemeliyim, bugün kulübümüzün Trabzonspor'un ligde olmasının 50. yılı kutlandı. Türk futbolunda önemli devrimler yapmış bir takımda çalışmaktan mutlu ve gururluyum. Umarım tarihin içine bir şeyler daha koyabiliriz.

Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İlk resmi maçta bizi yalnız bırakmadılar. Bize sonuna kadar destek oldular. Bu enerjilerini arttırarak takıma destek olmaya devam etsinler.

Gelen oyuncular olacak. Başkan inanılmaz çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 55 maçı bir oyuncu oynayamaz. Onun için rekabette kalitesi daha iyi olan bir Trabzonspor gerçekleştireceğiz.

Başkan çalışıyor. Büyük fedakarlık da yapıyor. Buraya kadar çok hatasız geldik. Taraftarımız da memnun transferlerden. Acele etmek istemiyoruz. Bir sürü detay var. Çalışıyoruz. Umarım gerçekleşir. Gerçekleşmese de katılan en son Savic var, Okay var. Onların da önümüzdeki hafta bizimle olup olmayacağına karar vereceğiz.