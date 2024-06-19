Lundstram, Barisic, Draguş ve Nwakaeme'nin transferlerini bitiren Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham konusunda da son viraja girdi. Fotomaç'ın haberine göre; Cham'ın kulübü Clermont ile pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Karadeniz devi, forvet için başta Onuachu olmak üzere listedeki isimlerle yoğun temaslarını sürdürürken, orta saha gündeminde de bomba bir yıldız var: Wilfred Ndidi... Leicester City ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı oyuncu, daha önce Galatasaray'ın hedefindeydi. Dış basın, Aslan'ın hâlâ Ndidi transferi konusunda devrede olduğunu iddia etse de 27 yaşındaki ön liberonun Türkiye'deki en ciddi talibi Trabzonspor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haftalardır oyuncu tarafıyla görüşme halinde olan bordo-mavili yönetim, ikna için tüm kozları oynuyor. Başkan Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara önemli bir transferi duyurmak için çaba harcıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Ndidi'ye 2+1 yıllık kontrat önerisinde bulunduğu ve her yıl için 2 milyon 750 bin euro garanti maaş ile bir defaya mahsus 1.5 milyon euro imza parası teklif ettiği belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gözüken serbest statüdeki 1.83 boyundaki yıldızın kendisiyle ilgilenen takımlar arasındaki kararını yakın bir zamanda vereceği belirtildi. Karadeniz devinin kurmayları yoğun prese devam ediyor.