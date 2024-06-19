Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu!

Trabzonspor, Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turundan katılacak. Bordo mavililerin, Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise belli oldu. Yapılan kuranın ardından Fırtına'nın rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2024- 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024- 14:55