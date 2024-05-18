Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oluyor.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"3.LÜK CİDDİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

"Ligin sonu geldi, bir senenin emeğini alabileceğimiz bir maça çıkıyoruz. 3.'lük ciddi hedeflerimizden birisi. Kupa finali var Perşembe günü. Maç bittikten sonra kafamızı oraya çevireceğiz. Başekşehir'e gelince iyi bir kulüp iyi hocaları var. Hafıza ve organizasyonları var. Sahanın içinde geriden oyun kurmaya çalışan ve bunu oynayan rakip arkası koşular deneyen takım, hedefe pas atan ve ortalar yapan bir takım. Neler yapabileceğimizi çalıştık."

"PEPE VE TREZEGUET..."

Hem lig ve kupada oynadık bu maçlarda oyun ve skor üstünlüğümüz vardı. Bunları yansıtıp üçüncülüğü cebimize koymak kupa finaline hazırlanmak istiyoruz. Kupa maçına 5 gün var oyuncuların ritimlerini kaybetmemelerini düşünüyoruz. Oyununun gidişatına göre değerlendiririz. Pepe'nin geçen haftadan sonra bir ağrısı vardı, devam edersem ağrım artacak dedi. Doktoradan net bilgi alınca dinlendirmek durumunda kaldık. Trezeguet yarından itibaren takım antrenmanlarına başlamasını bekliyoruz. İyi bir müsabaka bizi bekliyoruz. Seyredenler keyif alırlar umarım."