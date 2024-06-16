Fırtına'dan Ndidi atağı! Tüm kozlar oynanıyor
Fırtına Süper Lig'in yıldızını istiyor! Sözleşmesinde özel madde
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kurban Bayramı'nız mübarek olsun!
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ilk hedef Çağlar! F.Bahçe'de ilk hedef Çağlar! 00:43
F.Bahçe'den kanat çıkarması! 3 yıldızdan 1'i gelecek F.Bahçe'den kanat çıkarması! 3 yıldızdan 1'i gelecek 00:39
F.Bahçe'de Batshuayi krizi! F.Bahçe'de Batshuayi krizi! 00:37
Beşiktaş'tan Asensio bombası! Beşiktaş'tan Asensio bombası! 00:34
Galatasaray transferde coşacak! Galatasaray transferde coşacak! 00:30
Fırtına'dan Ndidi atağı! Tüm kozlar oynanıyor Fırtına'dan Ndidi atağı! Tüm kozlar oynanıyor 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'a Paulista'dan sonra bir stoper daha geliyor! Beşiktaş'a Paulista'dan sonra bir stoper daha geliyor! 00:12
F.Bahçe'ye Premier Lig'den golcü geliyor F.Bahçe'ye Premier Lig'den golcü geliyor 00:11
Paulista: Kendi hikayemi yazmak istiyorum! Paulista: Kendi hikayemi yazmak istiyorum! 00:09
Beşiktaş Paulista'yı KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları... Beşiktaş Paulista'yı KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları... 00:09
Transferi resmen duyurdu! "G.Saray ile görüşüyorum" Transferi resmen duyurdu! "G.Saray ile görüşüyorum" 00:09
Transferde dev yarış! Beşiktaş ve G.Saray karşı karşıya Transferde dev yarış! Beşiktaş ve G.Saray karşı karşıya 00:09
SON DAKİKA