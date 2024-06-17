Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok mevki için temaslar sürüyor. Onuachu'nun yüksek maliyetine karşın bu transferde geri adım atmayan yönetimin, olumsuz bir sonuç alınması ihtimaline karşın birçok ismi gündemde tutuyor. Fotomaç'ın haberine göre Bordo-mavili ekipte santrfor bölgesi için anılan son isim Adam Buksa oldu. Trabzonspor'un, geride kalan sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması ile 16 gol kaydeden Polonyalı santrfor ile ilgilendiği öne sürüldü. Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibi Lens'e geri dönen 27 yaşındaki oyuncu için teknik ekibin de olumlu görüşe sahip olduğu ifade ediliyor. Lens ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.91 boyundaki yıldız dün Polonya Milli Takımı ile Hollanda filelerini sarstı. Polonya ile 16 maça çıkan Buksa, 1 gol attı ve 6 asistlik katkı sağladı.