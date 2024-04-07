Trendyol Süper Lig'de 52 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları hareketlilik kazandı. Savunma, orta saha ve forvet takviyesi için kollar sıvayan Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır'la da yollar ayrılabilir. İşte detaylar...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın durumu merak konusu. 2024-25 sezonu öncesi savunma, orta saha ve forvet transferi için çalışmalara başlayan Trabzonspor'da kaleci transferi de gündeme gelebilir.

Milliyet'in haberine göre Uğurcan Çakır'ın ayrılığı halinde kaleci transferi de gündeme alınacak. Dün 28 yaşına giren ve her fırsatta Avrupa hedefinden bahseden Uğurcan Çakır da yeni bir maceraya yelken açmaya hazır. Trabzonspor cazip bir teklif gelmesi durumunda Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transferine engel olmayacak.

Başkan Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada milli kaleciyi Türkiye'den bir takıma vermeyeceklerini, deneyimli eldivenin Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini istediklerini aktarmıştı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.