Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, forvet bölgesi için çok konuşulacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavililerin, Leicester City ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Kelechi İheanacho'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için erkenden harekete geçen Trabzonspor'un listesinde birçok futbolcu var. Fotomaç'ın haberine göre, Karadeniz devinin gündemine gelen gelen son forvet ise büyük bir bomba etkisi oluşturacak: Kelechi İheanacho.

Championship takımı Leicester City ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijeryalı golcü için bordo-mavili kurmaylar harekete geçmiş durumda. 27 yaşındaki futbolcuyu geçen dönemde de isteyen Trabzonspor yönetimi, bu kez erken davranıp bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.

27 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ!

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan İheanacho, 2017'de Manchester City'den 27 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tutmuştu. Leicester formasıyla toplam 230 maça çıkan 1.85 boyundaki yıldız, 61 gol, 36 asistlik performansıyla 97 gole direkt katkı sundu. Aynı zamanda Nijerya Milli Takımı formasını da düzenli olarak giyen İheanacho'nun milli formayla çıktığı 47 maçta 13 golü bulunuyor. Bordo-mavililer, kiralık olarak forma giyen Onuachu'nun ayrılma ihtimalinin yükselmesi üzerine İheanacho'ya yöneldi.