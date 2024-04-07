İspanya La Liga'da bu sezon şampiyonluğa koşan Real Madrid, bir yandan da geleceğini kadrosunu oluşturma peşinde. Sezon başında kadrosunu genç yıldızlarla güçlendiren ve geleceğe hazırlanan İspanyol devi, Arda Güler'i transfer etmişti.
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Son dakika spor haberi: Arda Güler'in sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. İspanya devi, Arda'dan sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yıldızını parlattığı milli futbolcu Arda Güler için 20 milyon Euro'yu gözden çıkaran eflatun-beyazlılar, sürpriz bir transferin daha peşinde.
Real Madrid gözlemcilerinin izleyerek olumlu raporunu verdiği genç isim için gelecek sezonlarda harekete geçilecek. İşte o transferin tüm detayları…