Scoutların izlediği Onuralp'in özellikle Ay-Yıldızlı forma altında İspanya'ya karşı oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla beğeni topladığı öğrenildi. Türkiye'den son olarak Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in, başarılı kaleci için sezon sonunda hamle yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.