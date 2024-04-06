TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da rota İskoçya! Bonservis sorunu yok

Bu sezon istediği performansı bir türlü gösteremeyen Trabzonspor'da yaz transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan bordo-mavililer rotayı İskoçya'ya çevirdi. Yönetim, listesindeki yıldız isimle anlaşası halinde bonservis ödemeyecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2024- 06:40