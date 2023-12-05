Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan futbolcular arasında yer alan Bakasetas'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Daha önce oyuncuyla yıllık 1 milyon 200 bin Euro olan ücretini, 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkaracak şekilde 3 yıllık bir sözleşme teklifi yapan yönetim kurulu olumsuz yanıt almıştı. Bunun üzerine oyuncuya ikinci bir teklif yapıldı. Bu teklifte yıllık ücretin yanı sıra önemli bonus maddeleri de eklendi. Ancak Bakasetas'ın bu teklife de sıcak bakmadığı öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan bu konuda net bir açıklama yaparak, "Oyuncu tekliflerimize olumlu yaklaşmadı. Hiç sorunsuz burada yıllardır oynuyor ama önemli olan kulübün çıkarlarıdır" diyerek, yol ayrılığının yaşanabileceğini işaret etti.