Trabzonspor Nwakaeme için geri sayıma geçti... İki sezon önce Suudi Arabistan Pro Lig'den Al- Fayha takımına giden Nijeryalı sol kanat, bordo-mavili takım ile bağını hiç koparmadı. Fırtına'nın tüm maçlarını izleyen, Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı geldiğinde kutlama mesaJı gönderen 34 yaşındaki yıldız, dönmek istiyor. Doğan ve Avcı da Nwakaeme'nin gelmesine sıcak bakıyor. Bu transfer devre arasında da olabilir sezon sonunda da. Çünkü Trabzonspor, kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 'Bay Beyin' için bonservis ücreti ödemek istemiyor

44 MAÇTA 14 GOL ATTI

Fotomaç'ın haberine göre; Al-Fayha ile görüşecek Nwakaeme bonservisini alabilirse devre arasında gelebilir. Aksi halde ise 1.85 boyundaki yıldızın sezon sonunda bedelsiz olarak takıma geri dönmesi konusunda yönetim kurulu fikir birliğine vardı. Nijeryalı futbolcu, Al Fayha ile toplamda 44 resmi maça çıkarken, 14 gol attı ve 4 de asist yaptı. Kıvrak çalımlarıyla, yaptığı asistleriyle ve golleriyle kendisini izleyenleri adeta büyüleyen Nwakaeme'nin ayrılması bordo-mavili taraftarı çok üzmüştü. Taraftar şimdi futbol profesörünün geri dönmesini bekliyor.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor şampiyon olmuştu. O yıl ligde 30 maçta 13 gol atıp 10 da asist yapan Nwakaeme, şampiyonlukta kritik rol oynamıştı. Trabzonspor formasıyla 145 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 47 gol atmış ve 40 da asist yaparak son yıllarda bordo mavili ekibin en önemli futbolcusu haline gelmişti.

13 SANİYEDE 6 ÇALIM ATMIŞTI

Fırtına'nın 2018 yılında İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1.5 milyon euro'ya transfer ettiği Nwakaeme, Konyaspor maçında dört rakibine 13 saniye içinde tam 6 çalım atmış ve tez konusu olmuştu. Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Haim Bilon, Nijeryalı sol kanadın vücudunun esnekliğinin sırrını şu şekilde anlatmış: Sahip olduğu vücut yapısı, özellikle yüksek hızlarda yapılan hareketler sırasında ortaya çıkıyor. Bunu çıkaran ise kasın esneklik özelliklerinin ortaya çıkardığı kuvvet. Yer çekimine karşı yapılan hareketlerde, yere temas eden ektremitenin yapısında bulunan kas liflerinin boyu uzuyor. Güç kazanımı yer çekimine karşı koyacak türde hareket hızının arttığı fiziki aktiviteler sırasında ön plana çıkıyor. Önemli bir özellik