Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli futbolcunun sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli futbolcunun sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir" dedi.