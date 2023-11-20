Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bordo-mavililerle anılan Ola Brynhildsen'in menajeri İstanbul'a geldi. Haberin detayında oyuncunun meanjerinin Trabzonspor ile görüştüğü yazıldı. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Abdullah Avcı'nın bir önceki dönemde ısrarla istediği Ola Brynhildsen'in menajeri Jim Solbakken dün İstanbul'a geldi... Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre pek çok dedikodu ortaya atıldı. Bu dedikodular arasında Galatasaray'a da yazılan Emil Breivik için Trabzonspor'la da görüştüğü iddia edildi.

DOĞAN'LA KISA SÜRE ÖNCE GÖRÜŞTÜ

Solbakken dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la kısa bir görüşme yaptı... Görüşmenin konusu ise sezon başında Trabzonspor'a gelmek yerine Danimarka'nın Mydtjylland takımına gitmeyi tercih eden oyuncusu Brynhildsen'in mutsuzluğu oldu.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIM" MESAJI

Solbaken golcü oyuncunun Danimarka tercihi nedeniyle hata yaptığını düşündüğünü söyledi. Eğer hala ilgilenmeye devam ediyorlarsa kendileriyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi.