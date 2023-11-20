Süper Lig'de her ne kadar transferler konuşulsa da sezon sonunda 4 büyüklerde sözleşmesi bitecek oyuncularda dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek yıldız futbolcular...