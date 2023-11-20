Süper Lig'de her ne kadar transferler konuşulsa da sezon sonunda 4 büyüklerde sözleşmesi bitecek oyuncularda dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek yıldız futbolcular...
SON DAKİKA! Sözleşmeleri uzatılmadı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de 2024 yılı yazında sözleşmesi bitecek birçok oyuncu bulunuyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yer alan ve kulüpleri tarafından henüz sözleşmesi uzatılmayan yıldız isimler...
RACHID GHEZZAL
30 Haziran 2024 - İki taraflı 1 yıllık opsiyonu bulunuyor
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 4 MİLYON EURO
UMUT MERAŞ
30 Haziran 2024 - İki taraflı 1 yıllık opsiyonu bulunuyor
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 750 BİN EURO