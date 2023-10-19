Ertuğrul Doğan açıkladı! Nenad Bjelica ile yollar neden ayrıldı?
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, Nenad Bjelica ayrılığının perde arkasını açıkladı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 19.10.2023- 20:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023- 20:29
İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:
BJELICA İLE NEDEN YOLLAR AYRILDI?
Futbolda sonuçlar sahaya yansımayınca hiç bir şeyin anlamı yok. Oynanan futboldan taraftarın da memnun olmadığını gördük. Ben de başkan olarak üstüme düşeni yaptım.
Hatayspor maçından sonra kesin kararımı verdi. Trabzonspor'un 2-0'dan maç kaybetmesini kabul edemem.